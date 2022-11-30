Вологжане могут получить новое пособие для беременных и для семей с детьми в трудной ситуации

Жители Вологодчины могут оформить новое пособие с начала 2023 года. Оно предназначено для семей с детьми и для будущих мам, находящихся в трудной жизненной ситуации. Перед назначением выплат семьи будут проверены.

О пособии сообщил первый заместитель губернатора Эдуард Зайнак:

"Оно объединит ряд действующих выплат, в том числе:

– ежемесячное пособие беременным, на раннем сроке вставшим на учет;

– пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим гражданам;

– ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка до достижения им 3 лет;

– выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет."

Проект одобрен правительством региона. Размер пособия может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума на ребенка. Для расчета выплат на беременных используется величина прожиточного минимума для трудоспособного населения.