В Вытегре житель Петрозаводска украл за 3 часа продуктов на 90 тысяч рублей

В Вытегре полицейским удалось установить личность шоплифтера - продуктового вора. Мужчина украл огромное количество продуктов в кратчайшие сроки. В феврале 7 торговых точек сообщили о краже продуктов и спиртного. Все хищения произошли в интервале трех часов. Общий ущерб составил 90 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Правоохранители выяснили, что рядом с каждым местом преступления стоял один и тот же «Рено Логан». Удалось установить, что машина принадлежит одному из таксопарков Петрозаводска. Водитель на вопросы полицейских ответил, что отвозил знакомого за покупками в Вытегру - тот рассчитался с ним спиртным и продуктами.

Часть похищенного удалось изъять в доме водителя такси. 43-летним знакомым оказался ранее судимый житель Петрозаводска. Он сознался в преступлениях. На данный момент расследование уголовного дела завершено, а материалы переданы в суд.