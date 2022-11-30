Под Вологдой пенсионер из личной неприязни выстрелил в собутыльника из ружья

В Вологодском районе 26 ноября местный житель зарядил свое охотничье ружье и выстрелил в собутыльника. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Вологодской области.

Следователи считают, что 68-летний мужчина пытался убить собутыльника, но ему это не удалось. 47-летнего пострадавшего спасли медики.

ЧП произошло в деревне Филино. Мужчины выпивали, когда на хозяина вдруг нахлынула непереносимая неприязнь к гостю. После содеянного стрелявший припрятал оружие, но остался в доме. Суд принял решение заключить его под стражу. В ближайшее время ему предъявят обвинение.