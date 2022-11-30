В Шекснинском районе бывшие зеки убили двоих человек, торговали оружием, крали и хулиганили

В Шекснинском районе 21 апреля в деревне Горка были обнаружены тела с ножевыми ранениями. Личности погибших установили - это 57-летний мужчина и 51-летняя женщина.

На данный момент расследование уголовного дела в отношении 48-летнего и 43-летнего местных жителей завершилось. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Вологодской области. Ранее судимых мужчин обвиняют в убийстве двух человек, незаконном обороте, изготовлении и перевозке оружия, краже и хулиганстве.

Одного из подозреваемых удалось задержать в Череповце. Второй мужчина несколько месяцев прятался в лесах.

Как считают следователи, вологжане пришли в деревню Горка в поисках алкоголя, где и встретили своих жертв. На фоне личной неприязни один из подозреваемых насмерть заколол ножом местного жителя, а потом и его сожительницу. Потом мужчины забрали телефоны убитых и укатили в Череповец. Позже одного из них задержали за стрельбу на улице - ружье, переделанное в обрез, и патроны ему отдал другой обвиняемый ранее.

Уголовное дело в их отношении передано в суд для рассмотрения по существу.