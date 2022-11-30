34-летний Череповчанин был пойман за развратным разговором с маленькой девочкой

В городе металлургов осудили 34-летнего местного жителя за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего ребёнка. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Уголовное дело было возбуждено еще этим летом. Мужчина через свою страничку ВКонтакте вел переписку на сексуальные темы циничного характера с девочкой. Правоохранители уточнили, что школьнице на тот момент было меньше 12 лет.

Нелестная характеристика личности и подозрения, что извращенец может скрыться от следствия, подтолкнула судей заключить педофила под стражу.

Череповчанин признал свою вину в совершении преступления. Ему придется отбыть 4 года колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года. В пользу потерпевшей взыскано 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.