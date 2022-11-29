Вологодский губернатор намерен ответить на самые актуальные вопросы в прямом эфире

29 ноября в 18:00 начнется прямой эфир с губернатором Вологодской области. Олег Кувшинников проведет прямой эфир на площадке Центра управления регионом.

Он обещает, что готов ответить на вопросы вологжан.

«Поговорим о самых актуальных вопросах для земляков. Обсудим устойчивое электроснабжение и расчистку дорог в зимний период, помощь мобилизованным и их семьям и многое другое. Вопросов, поступающих в ЦУР от вологжан, много. Отвечу на самые острые из них», - там сообщил глава региона о встрече на своей станице ВКонтакте