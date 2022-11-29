Мэр Череповца рассказал какие дороги отремонтируют в первую очередь

В Череповце стало известно какие улицы будут ремонтировать. Об этом рассказал мэр Череповца Вадим Германов.

Сначала отремонтируют путепровод от Комсомольской до Северного шоссе, пр. Победы от Гоголя до Набережной, улицу Беляева, Набережную от Ленина до Курсантского бульвара, улицу Ленина от Набережной до Советского проспекта и улицу Сталеваров от Ленина до Металлургов.

Вторая очередь будет утверждена весной. В нее войдут второстепенные улицы, которыми активно пользуются череповчане. Капитальные ремонты дорог в Череповце в 2023 году будут выполняться по федеральному проекту «Безопасные и качественные автодороги».