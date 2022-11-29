В Череповце будут платить выпускникам, получившим 100 баллов на ЕГЭ

В Череповце школьникам, получивших 100 баллов на ЕГЭ, назначат денежную премию.
Платить будут из городского бюджета. С 2023 года выпускники будут получать премию в десять тысяч рублей за каждый стобалльный результат. Выплаты включены в проект городского бюджета. Такое решение приняли депутаты Гордумы.
Это будет новшеством следующего года. Кроме выплаты стобалльникам, планируется поддержка спортсменов и поощрение участников инновационных проектов.
1 декабря пройдут публичные слушания главного финансового документа города. Принятие намечено на 13 декабря.