В Череповце будут платить выпускникам, получившим 100 баллов на ЕГЭ

В Череповце школьникам, получивших 100 баллов на ЕГЭ, назначат денежную премию.

Платить будут из городского бюджета. С 2023 года выпускники будут получать премию в десять тысяч рублей за каждый стобалльный результат. Выплаты включены в проект городского бюджета. Такое решение приняли депутаты Гордумы.

Это будет новшеством следующего года. Кроме выплаты стобалльникам, планируется поддержка спортсменов и поощрение участников инновационных проектов.

1 декабря пройдут публичные слушания главного финансового документа города. Принятие намечено на 13 декабря.