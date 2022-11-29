В Череповце закрывают на карантин классы с заболевшими ОРВИ школьниками

В Череповце буйствует ОРВИ. Заболеваемость среди школьников повысилась на 39% за неделю. 16 классов на карантине. Всего за минувшие 7 дней заболели 3947 детей, что на 25% больше показателей предыдущей недели. Дошкольники болеют меньше, но заболеваемость тоже повысилась на 9%.

«В школах уже вторую неделю превышен показатель эпидпорога, на этой неделе порог превышен на 13%. Уже есть закрытые на карантин классы. Если в классе заболело больше 20% детей, класс переводят на дистанционное обучение», — сообщил официальному порталу города Роспотребнадзор.

На домашнее обучение на 7 дней класс выводится, когда заболеваемость превышает 20%. Учитываются заболевшие ОРВИ и ковидом, но у большинства школьников ОРВИ.

В городе зафиксировано 4 случая гриппа. Всего за неделю с симптомами простуды в поликлиники обратились 5926 человек - это на 26% больше предыдущей недели.