На Вологодчине продлят налоговые льготы для малого и среднего бизнеса

Губернатор Вологодской области заявил о возможности продления налоговых преференций для малого и среднего бизнеса на 2023 год.

"Предложения скоординированы с крупнейшими общественными организациями и бизнес-сообществом области. Предлагаю решения протокольно утвердить и запустить их в работу. Считаю, что в столь непростое время налоговые преференции должны сохранить потенциал развития наших малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей как в городских округах, так и в сельской местности", - сообщил Кувшинников на оперативном совещании в Правительстве Вологодчины.

Замгубернатора Дмитрий Горбачев сообщил, что на следующий год планируется продлить налоговые преференции по упрощенной системе налогообложения. Налоговые ставки снизили втрое до 2% по системе "доходы" и до 5% по системе "доходы минус расходы". В сфере промышленности, строительства и туризма собираются применять упрощенную систему налогообложения по ставке 4% по объекту "доходы" и 10% по объекту "доходы минус расходы".

Для этого предприятиям нужно сохранить 90% коллектива и зарплату не ниже МРОТ. За сокращение части коллектива наказаний не предусмотрено, если сотрудники мобилизованы или отправились служить добровольцами.

Кроме того, власти собираются сохранить пониженные ставки налога на имущество - 1% в городских округах и 0,4% в сельской местности. В 2022 году на поддержку предпринимателей направили 1 млрд рублей.