Череповецкие чиновники решили провести ремонт дорог в декабре

26 декабря чиновникам предстоит принять работы по ремонту дорог Борисово Ирдоматского сельского поселения Череповецкого района. Согласно смете будут вырублены деревья, выкорчеваны пни, снимут грунт, сделают откосы и насыпи, сформируют обочины, уложат водоотводящие трубы, засыплют дороги щебнем и другое.

Стоимость работ составила 2,46 млн рублей. Начальная цена аукциона была установлена в 3,8 млн, так что череповчане сэкономили. Жители однако забеспокоились, что ремонт проводится в холода. Будет ли прок? Администрация района утверждает, что будет.

«Состав работ который указан в техническом задании, возможно выполнить в существующих погодных условиях. Согласно действующих Гостов в зимнее время такие работы проводить допускается», — сообщили местные чиновники.