Мужчину с разрезанным сердцем спасли вологодские врачи

Вологодские врачи спасли мужчину с тяжелой травмой - пациента с ножевым ранением в сердце. В областную клиническую больницу доставили 29-летнего мужчину из райцентра. У него было ножевое ранение в грудную клетку, задето сердце. Большинство пациентов с ранениями сердца погибают. «Мужчине повезло. Он, как говорится, родился в рубашке, — говорит врач-хирург Александр Сайгушев. — С момента ранения и до приезда в больницу прошло более 6 часов! Чаще всего такие ранения заканчиваются смертью пациента. Сложность подобных операций заключается в скорости их выполнения. Нужно быстро доставить пациента в операционную, быстро найти место повреждения и быстро ушить рану. В моей практике было 6 таких случаев», сообщает сайт Ньюсво.

Операция прошла успешно, долечивался пациент в травматологическом центре и уже выписан домой. Операцию выполнили хирурги А. В. Сайгушев, Д. В. Петров и врач-анестезиолого-реаниматолог А. В. Силинский.