В Вологодской области продлят льготы для малого и среднего бизнеса на 2023 год

В Вологодской области правительство продлит льготы для МСП на 2023 год. Так власти стараются сохранить потенциал предпринимателей в непростых экономических условиях.

Как проинформировал первый заместитель губернатора Дмитрий Горбачев, в частности, планируется продлить на 2023 год налоговые преференции по упрощенной системе налогообложения. Налоговые ставки были снижены втрое - до 2% по системе "доходы", а также до 5% по системе "доходы минус расходы". В таких стратегических для региона сферах экономики, как промышленность, строительство и туризм предлагается применять упрощенную систему налогообложения по ставке 4% по объекту "доходы" и 10% по объекту "доходы минус расходы". Предприятиям необходимо сохранить 90% коллектива и зарплату не ниже минимального размера оплаты труда. При этом их не будут наказывать за сокращение численности персонала, если какие-то сотрудники будут мобилизованы или отправятся служить добровольцами. Сохранят также пониженные ставки налога на имущество - 1% в городских округах и 0,4% в сельской местности.