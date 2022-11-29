Ленинградец пытался дать взятку вологодским полицейским 50 тысяч рублей, но попал на все 100

Житель Ленинградской области попытался всучить взятку сотрудникам ГИБДД. Но попал под суд. Белозерский районный суд назначил штраф жителю Ленинградской области, который пытался дать взятку 50 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области, 3 июля 2022 года. 55-летний житель Ленинградской области, находясь в гостях в одном из сел Белозерского района, предложил двум сотрудникам ГИБДД взятку 50 тысяч рублей.

Он был пойман нетрезвым за рулем. Он до утра употреблял спиртные напитки, утром заметил, что его автомобиль поставлен под уклон и решил его переставить. Но авто скатился и врезалась в забор жилого дома. Его хозяйка и вызвала сотрудников ГИБДД.

Полицейские стали составлять протокол, а мужчина предложил женщине-сотруднику полиции взятку. При этом он даже показал ей деньги в виде купюр номиналом 5000 рублей. Но сотрудница полиции отказалась от взятки. После этого мужчина предложил эту же сумму второму полицейскому, но тот тоже отказался.

В итоге ленинградца судили за покушение на дачу взятки должностному лицу в значительном размере. Белозерский районный суд признал жителя Ленинградской области виновным, ему придется выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.