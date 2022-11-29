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НовостиОбщество29 ноября 2022 7:22

Еще две партии вологодского мороженого отправлены в Африку

Это почти 10 тонн лакомства
Иван Чухнин

Почти 10 тонн вологодского мороженого отправлено в Африку. Две партии общим весом 9,9 тонны отправлены в Нигерию, сообщило Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора. Именно это ведомство проводит исследования на соответствие мороженого всем требованиям страны-импортера и выдает разрешительные ветеринарные сертификаты.

Отметим, что самым популярным вологодским мороженым в Нигерии стал ванильный пломбир. Его доля в двух отправленных партиях составила более двух третей – 6,9 тонны.

С начала 2022 года в Нигерию отправлено уже 26,6 тонны мороженого. А всего в 10 стран Азии и Африки экспортировано 677,5 тонны вологодского лакомства.