В Череповце классы закрывают на карантин из-за ОРВИ

Всего в Череповце за неделю с симптомами ОРВИ в поликлиники обратились 5926 человек, что на 26% больше, чем неделей ранее. В Череповце зарегистрировано четыре случая гриппа. В основном это дети. Так, в школах Череповца на 13% превышен эпидпорог по ОРВИ. За неделю заболели 3947 детей. Это на четверть больше, чем на предыдущей неделе.

«Среди дошкольников заболеваемость выросла на 9%, среди школьников — на 39%. В школах уже вторую неделю превышен показатель эпидпорога, на этой неделе порог превышен на 13%. Уже есть закрытые на карантин классы. Если в классе заболело больше 20% детей, класс переводят на дистанционное обучение», — прокомментировала ситуацию замначальника череповецкого отдела Роспотребнадзора Анастасия Тищенко.