Череповчане не заплатили 40 процентов налогов

В Череповце не все спешат исполнять закон: 40% горожан не заплатили налоги. Об этом сообщает официальный сайт Череповца со ссылкой на налоговую инспекцию. Между тем срок уплаты налога на имущество, земельного и транспортного налогов истекает 1 декабря.

«Если не заплатить до 1 декабря включительно, будет применяться принудительное взыскание. Придется платить не только сам налог и пени, но и исполнительский сбор», — предупредил замначальника межрайонной инспекции ФНС № 12 по Вологодской области Виктор Мошинский.

Всего череповчанам начислено за 2021 год 813 миллионов рублей налогов. И часть его все еще не поступила в бюджет. Между тем имущественный и земельный налог идут сразу в городской бюджет, эти деньги тратятся на содержание города и бюджетной сферы.

Транспортный налог идет в бюджет области, но возвращается в Череповец в виде субсидии на ремонты и содержание улиц. "Из года в год сохраняется долг по имущественным налогам. Общая сумма — около 160 миллионов. Из них транспортный налог — чуть больше 100 миллионов", — приводит издание слова заместителя мэра Череповца Александра Гуркина.

Кстати, в Череповце 1 декабря налоговая инспекция работает с 8 до 20 часов без обеда.