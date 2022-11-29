Все мобилизованные вологжане получили 100 тысяч рублей из областного бюджета

На сегодняшний день все мобилизованные жители Вологодской области получили из бюджета региона единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщил на оперативном совещание областного правительства 28 ноября специальный представитель губернатора по вопросам прохождения службы в условиях СВО, начальник Департамента социальной защиты населения Александр Ершов.

Он рассказал и об иных выплатах, которые получают военнослужащие из регионального бюджета. Так, им ежемесячно выплачивается 10 тысяч рублей. В дальнейшем ежемесячные выплаты будут выплачиваться до 10 числа каждого месяца.

На сегодня таких выплат произведено на сумму более 376 миллионов рублей, отметил Александр Ершов.

По его словам, установлены выплаты контрактникам, которые заключили контракт после 24 февраля этого года и направлены для участия в специальной военной операции. Им также установлена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей и ежемесячная 10 тысяч рублей.

«Кроме того, в нашем регионе установлены выплаты военнослужащим именных подразделений. Сейчас их размер составляет 300 тысяч рублей. На сегодняшний день выплачено по 150 тысяч рублей всем контрактникам, которые служат в таких подразделениях, - сообщил Александр Ершов. - Вторая часть этой выплаты будет выплачена после шести месяцев службы по контракту. Первые выплаты начнутся уже с января 2023 года. На текущую дату таких выплат произведено на сумму более 28 миллионов рублей».

Осуществляется и поддержка военнослужащих, получивших ранения. Так, за тяжелое ранение - 100 тысяч рублей (если военнослужащий не списан с военной службы). Если из-за ранения Военно-врачебная комиссия признает военнослужащего полностью не годными к военной службе, то выплата составит 500 тысяч рублей.

В случае гибели - из бюджета области членам семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, выплачивается 1 миллион рублей на семью. Подчеркиваем, речь шла об областных выплатах.