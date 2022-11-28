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НовостиОбщество28 ноября 2022 15:02

В Вологде отменили новогодний салют, но детей развлекать будут

Начиная с конца декабря в парках начнут проводить игровые программы для семей
Евдокия САХАРОВА

В Вологде на Новый год не планируют масштабных празднований. Салют и новогодние гуляния отменяются. Об этом заявил мэр Вологды Сергей Воропанов.

В этом году все основное внимание решили уделить детям. Ближе к 31 декабря в парках областной столицы начнутся игровые программы для семей в рамках проекта «Рождественская сказка в Вологде». На зимних выходных будут также проводиться культурные и спортивные мероприятия.

Со 2 января все основные микрорайоны Вологды посетит Дед Мороз и сказочные герои с игровыми программами.

30 декабря на площади Революции пройдет новогодняя ярмарка: местные производители представят продовольствие, сувениры и ремесленные изделия.