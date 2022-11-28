В Вологде на улице Можайского у кольца появится временный светофор

В Вологде изменится схема движения: 1 декабря на ремонт закроют левый мост через реку Шограш в створе улицы Маршала Конева. На улице Можайского у кольца установят светофор - таким образом хотят снизить скорость машин, подъезжающих со стороны Пошехонского шоссе.

На время ремонта движение будет осуществляться по отреставрированной части моста. Мэр Вологды Сергей Воропанов отметил, что в целом схема движения будет как в прошлый раз.

«Движение в обоих направлениях будет осуществляться по правой отремонтированной части моста. Улицу Герцена на подъезде к тоннелю разделим бетонными блоками, чтобы направить транспортные потоки в противоположных направлениях. Коррективы касаются только улицы Можайского, где устанавливается временное светофорное регулирование пешеходного перехода вблизи пересечения Можайского с улицей Береговой на подъезде к кольцу. Подчеркну, временное, на период ремонта моста. Этот светофор будет притормаживать машины, которые двигаются по улице Можайского со стороны Пошехонского шоссе, тем самым давая больше времени для проезда по улице Конева через кольцо и мост», – уточнил Сергей Воропанов.

Окончание работ намечено на октябрь 2023 года. Будет заменены балки пролетного строения и электроосвещение, установят новое покрытие проезжей части и тротуаров, появятся барьерные ограждения и новые инженерные сети.

Ремонт моста ведется на средства федерального и областного бюджетов - всего 132 млн рублей.