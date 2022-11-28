Вологжане пожаловались на пахучую воду из крана

Жителей Вологды на выходных застал врасплох неприятный запах воды из-под крана. Расстроенные такими обстоятельствами люди начали выражать свое негодование в соцсетях. Жалобы поступали из разных микрорайонов города. По словам пострадавших от вонючей воды, ее нельзя было пить даже после фильтрации.

Администрация Вологды пояснила, что проблема возникла из-за ухудшения показателей исходной воды в реке Вологде. Сотрудники Водоканала бросились исправлять ситуацию: увеличили дозу активированного угля и других реагентов, а также перевели водоснабжение города на альтернативный источник – озеро Кубенское.

Сотрудники Вологдагорводоканала начали проверку. Им предстоит прояснить причины ухудшения качества воды в реке. Об этом сообщил мэр Сергей Воропанов во время традиционного прямого эфира.