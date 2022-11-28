В Череповце судили подростков - поджигателей-неудачников

В Череповце двоих подростков осудили: они попытались поджечь военкомат. Им вынесен приговор.

ЧП произошло в здании на Краснодонцев, 118 8 мая около 1:00. Двое неизвестных бросили в административное здание бутылки с зажигательной смесью. Мэрия города сообщила, что хулиганы промахнулись окнами и попали в Росреестр.

Парней вычислили. Выяснилось, что одному из них, 16-летнему череповчанину, в мессенджере написал неизвестный и предложил поджечь военкомат за 5000 долларов США. Тот согласился и получил 15 тысяч рублей и инструкции для изготовления зажигательной смеси.

После этого парень предложил знакомому 2005 г. р. пойти на дело вместе. Они разлили изготовленную смесь в семь стеклянных бутылок, вставили в горлышки тканевую ленту — „фитили“. Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области, ночью 8 мая они бросили в здание шесть из семи бутылок с коктейлем Молотова. Один из них при этом вёл видеосъёмку - для отчёта заказчику. Однако окна, в которые они целились, не разбились, пожара практически удалось избежать, а хулиганов заметили прохожие. Сумма ущерба составила 80 702 рубля 33 копейки.

В суде молодые люди согласились с предъявленным обвинением. В период следствия они возместили ущерб. Суд назначил каждому из них наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.