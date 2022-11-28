В Череповце задержали мошенников, которые подгоняли пенсионеров менять розетки

В городе металлургов задержали троих мошенников, обманывавших пенсионеров. В полицию с заявлениями о противоправных действиях обратились жители Зареченского района.

Потерпевшие рассказали, что аферисты настойчиво напрашивались в квартиру, под предлогом проверки электропроводки и напряжения в розетках. Подозреваемые делали вид, что сделали необходимые работы, а потом выставляли крупный счет, или дополнительно навязывали оборудование с огромной наценкой. Правоохранители насчитали ущерба от действий преступников на 100 тысяч рублей.

«Эксперты-криминалисты изъяли следы, с помощью которых в кратчайшие сроки были установлены личности злоумышленников. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемых. Ими оказались местные жители 1985, 1994 и 1999 г. р. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ „Мошенничество“. Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет», - сообщила пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

На данный момент подозреваемым запрещено покидать город.