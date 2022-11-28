Под Череповцом машина с рыбаками проломила лед и утонула

В Череповецком районе на реке Мологе около деревни Мышкино в минувшую субботу произошло ЧП. 26 ноября около 9:20 рыбаки выехали на лед на «Фольксвагене-Тигуан». Лед треснул, машина утонула. К счастью, люди успели эвакуироваться из автомобиля, идущего на дно. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Вологодской области.

В Череповецком и Кадуйском районах с 25 ноября действует запрет на выход на лед. Рыбаки нарушили закон и чуть не поплатились жизнью. Им грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей, т.к. они были на транспорте. Своим ходом прогуляться по некрепкому льду стоит от 1 до 3 тысяч рублей.