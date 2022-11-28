В Вологде 28 ноября проверить свой ВИЧ-статус можно в мобильном пункте бесплатно

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В канун этой даты члены Молодежного парламента Вологды сдали экспресс-тесты на ВИЧ. Вологжанам предлагают тоже проверить свое здоровье.

Бесплатное и анонимное исследование можно пройти 28 ноября. Мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ будет работать возле «Макси» на ул. Ильюшина, 8 с 15 до 18 часов. Обследование займет 15 минут. Специалисты возьмут кровь из пальца и через 15 минут скажут ответ. Никаких документов предъявлять не требуется.

Напомним, болезнь может не давать о себе знать десяток лет. Знать свой ВИЧ-статус важно каждому. При положительном ответе пациент может сразу начать лечение. Таким образом продлив себе жизнь и обезопасив партнеров.

В этом году в Вологде ВИЧ выявлен у 85 человек, в области — у 275 человек. В Вологодской области зафиксировано 5490 человек с вирусом иммунодефицита.