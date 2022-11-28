Депутат ЗСО Александр Гордеев женился вновь

Фото: Александр Гордеев, ВКонтакте.

Экс-глава Вологодского района, депутат ЗСО Александр Гордеев вновь женился.

«Друзья, я женился!!!» — написал у себя на официальной странице депутат областного Законодательного собрания Александр Гордеев.

Сообщение он подтвердил фотографией, где он запечатлен с невестой - бракосочетание происходило в Вологде, в Губернаторском доме. Кроме того, его поздравили многочисленные друзья-депутаты и чиновники, включая губернатора.

«Благодарю губернатора Олега Александровича Кувшинникова, председателя Законодательного собрания Луценко Андрея Николаевича, мэра города Вологды Воропанова Сергея Александровича, уважаемых коллег и друзей за искренние поздравления и добрые пожелания!» — добавил Александр Гордеев.

Избранница Гордеева не осталась в стороне. «Теперь я – жена лучшего мужчины на свете!» — написала она под постом.

Вероятно, бракосочетание не стало неожиданностью для близких, которые пишут: "Поздравляю вас с этим грандиозным событием наконец-то свершилось чудо... "

Это не первый брак Александра Гордеева. В апреле этого года молодожену исполнилось 62 года.