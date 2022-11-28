В Вологодской области столицей картофелеводства стала Устюжна

Устюжна стала картофельной столицей. В Вологодской области собрано почти 183 тысячи тонн картофеля с 10 тысяч гектаров земли. В Устюженском районе собрано 45,5 тыс. тонн. Вторую строчку рейтинга занял Вологодский район, там урожай составил 7,3 тыс. тонн, на третьем месте - Сокольский район, где собрано 6,8 тыс. тонн.

«Было посажено больше 60 сортов картофеля с разными сроками созревания. Это столовые и технические сорта, 42 сорта предназначены на семена. Сажаем так много сортов, потому что есть запрос от жителей, еще учитываем запросы южных регионов», — рассказал заместитель губернатора Михаил Глазков.

Массовая продажа местного картофеля стартует в начале следующего года. Вологодский картофель реализуется в регионе, а также отправляют в Мурманскую, Архангельскую Ленинградскую, Московскую области.