В Вологодской области охотник застрелил другого

В Вологодской области произошел смертельный случай на охоте. Пуля из карабина попала в охотника.

Как сообщили в областном управлении следственного комитета, ЧП случилось 24 сентября 2022 года в Бабаевском районе: 38-летний мужчина возвращался с товарищами с охоты по ночному лесу. Он нес на плече заряженный карабин. В результате он споткнулся, раздался выстрел. В итоге, идущий позади 39-летний мужчина был застрелен насмерть на месте. Сейчас расследование уголовного дела завершено и материалы направлены в прокуратуру .