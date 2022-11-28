В Вологде покажут советский Новый год

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2 декабря в 9.30 в Государственном архиве Вологодской области состоится открытие выставки «Новый год нашего детства». Об этом сообщает паблик архива ВКонтакте.

В основу экспозиции, посвященной самому волшебному празднику в году, вошли документальные материалы и экспонаты из фондов ГАВО и частных коллекций архивистов. Выставка познакомит с наиболее узнаваемыми новогодними атрибутами каждой советской семьи. Многие архивные материалы демонстрируется впервые.

Здесь представлены уникальные фотографии, открытки, афиши, программы вологодских театров, карикатуры из популярного советского журнала «Крокодил», искусственные ели, елочные игрушки, гирлянды, детские маскарадные костюмы, маски, коньки, лыжи, санки, хлопушки, бенгальские огни и многое другое. Хронологический период документов и экспонатов охватывает 50-е – нач. 90-х гг. прошлого века. Выставка рассчитана на самый широкий круг зрителей, желающих совершить путешествие в новогоднюю сказку во времени и пространстве.

Выставка будет работать до 31 января 2023 г. по адресу г. Вологда, ул.Мальцева, 17. По вопросам экскурсий необходимо обращаться по тел. 21-05-00 (группы от 5 чел.).

На фото: Ребята детского сада совхоза "Красная Звезда" Вологодского района во время украшения елки. 1966 г. Фото из фондов ГАВО.