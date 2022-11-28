Стало известно место Вологодчины в рейтинге цен на дизтопливо

Вологодская область не может похвастаться позицией в рейтинге регионов по доступности дизельного топлива для населения. Он был составлен специалистами РИА "Новости".

Специалисты анализировали объем дизельного топлива, который житель региона может приобрести на среднюю зарплату в месяц, стоимость топлива по состоянию на октябрь 2022 года и изменение цены с начала текущего года.

Первое место у Москвы. В столице житель сможет приобрести на среднюю зарплату 1 891 литр топлива. Цена литра в октябре составила 54,78 руб. за литр. .

В Вологодской области солярка дороже: область на 28 месте рейтинга. В регионе на среднюю зарплату можно купить 779 литров топлива. по состоянию на октябрь цена составила 56,74 руб. С начала года произошел рост цены на +1,6%.

В среднем по России на зарплату можно купить 961 литр топлива. Стоимость в октябре за литр составила 55,54 руб.