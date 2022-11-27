Жители Вологды обсудили концепцию 2 этапа благоустройства Осановской рощи

Фото: администрация города Вологды

В Вологде местные жители обсудили, как будет выглядеть Осановская роща после 2 этапа благоустройства. В прошлом году была обустроена входная группа, организована площадка для мероприятий, аллея и детская площадка из дерева.

«Основные моменты – сохранить зеленый каркас рощи, создать прогулочные зоны с дорожками из натуральных материалов, спортивную зону, сектор для пикников, велодорожки и велопарковки, предусмотреть возможность входа в парк с разных сторон, в том числе от строящейся улицы Поэта Романова. Запрос от жителей на второй этап благоустройства архитекторы получили, теперь отправились перевоплощать идеи в проект», – рассказал мэр Сергей Воропанов.

В ближайшее время в Осановской роще появятся 26 фонарей, которые осветят центральную аллею.

На декабрь в областной столице намечена презентация проекта благоустройства парка Ветеранов - за этот объект проголосовало большинство вологжан в 2022 году. Финансирует проект Минстрой РФ. Работы начнутся в 2023 году.