В северной Вытегре закрыт автовокзал

В Вытегре закрыт автовокзал. О таком странном положении дел, ведь на улице морозы, а поездки никто не отменял, написала местная жительница. «Дети мёрзнут, взрослые мёрзнут. Стыд и позор за такое отношение к людям», - цитирует портал Город Во местную жительницу Галину, которая опубликовала пост в паблике «Вытегра – Вытегорский колокол». Ее слова вызвали многочисленные комментарии.

Как оказалось, автовокзал был построен, но несколько лет не эксплуатируется. И этой зимой, вероятно, его снова не откроют.

«Для чего тогда станцию построили, если она прямых функций не выполняет? За территорией и зданием никто не ухаживает, скоро лес на крыше вырастет. Не знаешь, как в туалет сходить, дожили»,

«Автостанция построена, видно, для красоты. Раньше можно было сидеть до закрытия», «Действительно, куда людям деваться в непогоду? Мы хотим человеческого отношения. Может, нужно уже что-то придумать для людей, чтобы не мучились и ждали в тепле, а не на холоде. Проявите человечность!»

«В эту среду провожала родню. Автобус из Вологды пришёл с опозданием в час из-за поломки. Два часа на морозе, и если бы не кафе на углу... Для чего построен вокзал – непонятно».

«Такое здание стоит, а люди на улице мёрзнут!».

«Уже не первый год люди мёрзнут, и никому нет дела».

«Не знаю, почему не открывают автостанцию. Дети мёрзнут, взрослые мёрзнут. И кто это придумал – держать людей на улице? Стыд и позор за такое отношение к людям»,— пишут они.

Люди, которые ждут на морозе транспорт, вынуждены греться в находящемся рядом кафе.

И, наверно, ждут комментариев администрации Вытегорского района и решительных действий.