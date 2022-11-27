Пока чуть больше половины населения Вологодчины имеют доступ к качественной воде

Вологодская область долгое время испытывала проблемы с питьевой водой. Однако власти заверяют, что вопрос будет для многих решен: 70% жителей Вологодской области к 2024 году обеспечат хорошей водой, в городах эта доля будет составлять 90 процентов..

Сейчас эта цифра составляет около 55%. Именно столько жителей региона пользуются центральным водоснабжением и качественной питьевой водой.

По федеральному проекту «Чистая вода» в Сокольском, Харовском, Тотемском, Устюженском, Белозерском, Вологодском, Вожегодском, Тарногском округах, Череповецком и Кирилловском районах проводятся работы, общая стоимость их 800 миллионов рублей. Об сообщил замгубернатора Антон Стрижов. Построены очистные в Устюжне, модернизированы сети водоснабжения в Кадникове, завершена реконструкция очистных в селе Талицы Кирилловского района. Практически завершена реконструкция системы водоснабжения в Тотьме.

В 2023 году запланировано 15 мероприятий, выделено 1,5 миллиарда рублей.