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НовостиОбщество27 ноября 2022 11:40

Пока чуть больше половины населения Вологодчины имеют доступ к качественной воде

В развитие системы водоснабжения будут вложены значительные средства
Иван Чухнин

Вологодская область долгое время испытывала проблемы с питьевой водой. Однако власти заверяют, что вопрос будет для многих решен: 70% жителей Вологодской области к 2024 году обеспечат хорошей водой, в городах эта доля будет составлять 90 процентов..

Сейчас эта цифра составляет около 55%. Именно столько жителей региона пользуются центральным водоснабжением и качественной питьевой водой.

По федеральному проекту «Чистая вода» в Сокольском, Харовском, Тотемском, Устюженском, Белозерском, Вологодском, Вожегодском, Тарногском округах, Череповецком и Кирилловском районах проводятся работы, общая стоимость их 800 миллионов рублей. Об сообщил замгубернатора Антон Стрижов. Построены очистные в Устюжне, модернизированы сети водоснабжения в Кадникове, завершена реконструкция очистных в селе Талицы Кирилловского района. Практически завершена реконструкция системы водоснабжения в Тотьме.

В 2023 году запланировано 15 мероприятий, выделено 1,5 миллиарда рублей.