В Вологде прошла облава на водителей-должников

12 автомобилей арестовали судебные приставы в Вологде. Они принадлежат должникам. Совместный рейд судебных приставов-исполнителей, инспекторов ГИБДД и сотрудников Центра обеспечения региональной безопасности прошел в Вологде.

Должников ловили у речного вокзала, что на Советском проспекте. Всего судебные приставы проверили проверили на предмет задолженности более 40 должников: водителей и собственников автотранспортных средств. Было установлено, что на должников имеется порядка 200 неисполненных исполнительных производств по взысканию алиментных обязательств, налоговых платежей, штрафов, коммунальной и кредиторской задолженности.

В результате составлено 18 актов описи и ареста, на сумму около 6 миллионов рублей, в том числе на 12 автотранспортных средств. Все арестованные автомобили оставлены на ответственное хранение должникам, но в случае не погашения задолженности автомобили будут изъяты и переданы на принудительную реализацию. Об этом сообщает пресс-релиз группы по взаимодействию со СМИ УФССП России по Вологодской области.

Также приставы описали 4 мобильных телефона, видеорегистратор и автомагнитолу, с предложением должнику в течение 10 дней принять меры к самостоятельной их реализации, денежные средства от которой будут перечислены взыскателям.

Трое из должников, не желая расставаться со своим имуществом, на месте, через мобильное банковское приложение, произвели оплату своих задолженностей по штрафам и налогам на сумму 12 тысяч рублей.

Кроме этого, сотрудники вручили 23 требования об исполнении судебных актов, актов иных органов и предоставлении подтверждающих документов судебному приставу-исполнителю. В случае неисполнения требований, в отношении должников будут применены меры административно-правового воздействия.

УФССП России по Вологодской области рекомендует оплачивать долги своевременно. Проверить себя на наличие задолженности можно с помощью Интернет-сервиса «Банк данных исполнительных производств», который расположен на официальном сайте Управления.