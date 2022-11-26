В реке Вологде резко испортилось качество воды

В Вологде 26 ноября водоснабжение перешло на другой источник. Сейчас вода подается из Кубенского озера. Это связано с ухудшением качества воды в реке Вологде.

– Накануне, 25 ноября в ходе ежедневного контроля за качеством воды был обнаружен нехарактерный запах исходной воды в реке Вологде интенсивностью 3 балла. Чтобы предотвратить ухудшение качества воды после очистки, МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» был принят ряд необходимых мер. Доза активированного угля была увеличена до максимально возможной, скорректированы дозы сульфата аммония и хлора. Также была проведена работа по подготовке к переходу на альтернативный источник водоснабжения города – озеро Кубенское, выполнена промывка резервного водовода. С сегодняшнего дня Вологда получает воду из этого источника. Вода, подаваемая в город с очистных сооружений, безопасна для потребителя и соответствует требованиям СанПиН», – говорит директор МУП «ЖКХ «Вологдагорводоканал» Евгений Волков.

Кстати, летом областная столица также переходит на подачу воды из Кубенского озера в случае обмеления в жаркий период реки Вологды, – поясняет пресс-служба администрации города Вологды.

Почему резко ухудшилась вода в реке Вологде - не сообщается.