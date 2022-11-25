На праздник в Петербург из Вологды поездами будет уехать легче

Через Вологду на Санкт-Петербург добавят поездов. Это связано с увеличением пассажиропотока в праздничное время. Правда, прибытие и отправление составов в Петербурге будет происходить на Витебский вокзал, а не на привычный Ладожский. Билеты уже в продаже,

О дополнительных поездах из Ярославля и Вологды в северную столицу и обратно пишет пресс-служба СЖД.

Поезд № 553/554 «Вологда - Санкт-Петербург» отправится 29 декабря и 7 января. В обратный путь он пойдет 31 декабря и 9 января.

Поезд № 506/505 «Ярославль — Санкт-Петербург», следующий через Вологду и Череповец, отправится из начального пункта 26, 28 и 30 декабря, а также 2, 4 6, 8 января. В обратном направлении он уйдет 27 и 29 декабря, 1, 3, 5, 7 и 9 января.