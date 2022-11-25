В Вологодскую область завезли фарш с сальмонеллой

В Вологодскую область завезли говяжий фарш с сальмонеллой. Об этом сообщает Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора.

Специалистами ведомства выявили говяжий фарш с сальмонеллой и установили, что в нем есть ДНК курицы. Фарш «Элитный» был произведен в Санкт-Петербурге. Лабораторные исследования провело ФГБУ «Тверская межобластная ветеринарная лаборатория». В заключении говорится, что выявлено несоответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» по показателю «Сальмонеллы», а также Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» по показателю «ДНК курицы» в части ее маркировки.

Предприятию-производителю объявлено предостережение о недопустимости нарушений, предложено усилить контроль за производством, оформлением документов и маркировкой продукции, а также их соответствием требованиям технических регламентов.

Всего с начала 2022 года под контролем Управления Россельхознадзора в Вологодской области отобрано 639 проб пищевой продукции, из которых 31 дала положительный результат: 20 нарушений ветеринарно-санитарных норм выявлено в молочной продукции, 8 — в мясной, 2 — в меде и 1 — в рыбной продукции.