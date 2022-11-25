Вадим Германов проконтролировал сборку трамваев для Череповца

Новая партия трамваев для Череповца уже собирается в Твери. Пройдут обкатку они в Питере. Все вагоны оснащены кондиционерами, мощными печами, USB-разъемами на поручнях. О процессе сборки рассказал мэр Вадим Германов.

По его словам, производственная площадка в Твери прошла полную модернизацию в 2019 году. И теперь здесь изготавливают трамвайные тележки, аналогов которым в мире нет. "Кузова поступают сюда из Энгельса. А на заводе ПК «Транспортные системы» происходит сборка вагона. Здесь их красят, вклеивают стекла и устанавливают модульные кабины. Перед поставкой в Череповец нашим трамваям предстоит путешествие из Твери в Санкт-Петербург. В Северной столице происходит финальный этап сборки и обкатка", - пояснил мэр.

До конца года в Череповец ожидают 4 новых вагона, еще 8 — в первом квартале 2023 года. К середине следующего года общее количество новых трамваем увеличится до 28.