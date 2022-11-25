Судимый вологжанин украл кошельки трех медработников

Младший лейтенант полиции Илья Боровских.

Сотрудник вологодского центра кинологической службы УМВД Илья Боровских по горячим следам задержал мужчину, подозреваемого в краже.

В дежурную часть отдела полиции № 1 в Вологде обратились работницы медицинской организации. У женщин 1971 г.р., 1960 г.р. и 1959 г.р. из служебного помещения пропали кошельки с деньгами. Общий ущерб составил порядка 30 тысяч рублей.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что в помещение проник неизвестный. Просматривая записи с камер видеонаблюдения, оперативник узнал мужчину, как бывшего фигуранта уголовных дел и сообщил коллегам его данные. Полицейские составили ориентировку для задержания преступника. По факту кражи сотрудники полиции возбудили уголовное дело по части 2 ст. 158 УК РФ (Кража).

Работавший на месте происшествия старший инспектор-кинолог центра кинологической службы младший лейтенант полиции Илья Боровских запомнил приметы злоумышленника. Он, возвращаясь домой с суточного дежурства, на остановке общественного транспорта у дома № 18 на ул. Ярославская обратил внимание на мужчину, схожего по приметам. Установив его личность, доставил разыскиваемого в дежурную часть отдела полиции № 1 городского УМВД для дальнейшего разбирательства.

Задержанным оказался ранее неоднократно судимый мужчина 1985 г.р., без определенного места жительства. Он пояснил, что зашел в служебное помещение больницы. Обыскав его, в шкафу нашел три сумки, из которых похитил кошельки с деньгами. Украденные деньги в сумме порядка 30 тысяч рублей сразу же потратил на новую одежду и еду.