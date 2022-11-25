Заплутавшую под Вологдой пенсионерку спасли неравнодушный водитель и полиция

Пенсионерка заблудилась, когда шла из Ананьино в Лосту. Она потеряла ориентацию. На помощь пришли неравнодушный водитель и полиция.

«На днях экипаж ДПС в составе лейтенанта полиции Николая Гусева и Дениса Бовыкина нес службу по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Вологодского района. Около 13:15 полицейские получили из дежурной части сообщение о том, что рядом с населенным пунктом Ананьино, на трассе, у дорожного информационного знака стоит пешеход. Информация об этом поступила от водителя, проезжавшего мимо», — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Сотрудники полиции обнаружили женщину на 19-м километре обхода Вологды - рядом с ней оставался неравнодушный водитель.

Женщина смогла назвать лишь свое имя и сказала, что ей надо в Лосту. Полиция выяснила имя 65-летней пенсионерки, место жительства. Полицейские зарядили телефон женщины и с ее позволения позвонили по одному из последних вызовов. Ответил сын женщины, который объяснил, где живет его мать.

В итоге полицейские доставили вологжанку домой и передали ее родственникам.