Пьяный вологжанин на самокате, боднувший гаишника, осужден

В Вологде мужчина на электросамокате ударил головой полицейского. Он осужден за насилие к сотруднику ГИБДД. Суд вынес обвинительный приговор. Вологжанин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Об этом сообщает паблик СУ СК по Вологодской области ВКонтакте.

Следствием и судом установлено, что в августе 2022 года в вечернее время на ул. Северной г. Вологды 32-летний горожанин со своим знакомым, будучи в состоянии алкогольного опьянения, передвигались на электросамокате. Когда их остановили сотрудники дорожно-патрульной службы, мужчина самовольно взял электросамокат и попытался уехать. Его задержали, но он внезапно ударил головой одного из сотрудников ГИБДД.

В ходе следствия и в суде мужчина признал свою вину. Вступившим в законную силу приговором суда виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. В течение данного периода он обязан раз в месяц являться на регистрацию в специализированный госорган; не менять место жительства и не допускать административных нарушений в сфере общественного порядка.