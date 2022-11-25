В Череповце рабочий погиб под завалами при демонтаже оборудования

В Череповце рабочего убило упавшими металлоконструкциями. Возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего мастера строительно-монтажной организации. Его подозревают в нарушении техники безопасности, повлёкшем гибель работника. Как сообщает СУ СК, 24 октября 2022 года на территории череповецкого предприятий подрядная организация демонтировала оборудование. При этом мастер организации допустил отклонения от технологической последовательности этих работ. В результате произошло обрушение части металлоконструкции на одного из работников.

31-летний мужчина скончался на месте происшествия от сдавливания груди. Обстоятельства происшествия, в том числе причины несоблюдения техники безопасности, устанавливаются. Изъята необходимая документация, проводится судебная экспертиза. Расследование продолжается.