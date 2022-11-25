В Устюженском районе депутаты не проголосовали за главу района

Исполняет обязанности главы Устюженского района Игорь Петров.

В Устюженском районе действующий руководитель не смог избраться: глава района Игорь Петров не смог набрать необходимое количество голосов депутатов на выборах.

На вчерашней сессии Земского собрания главным вопросом заседания представительного органа власти стало избрание главы Устюженского муниципального округа.

23 ноября состоялась конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность главы округа. По решению членов комиссии к конкурсу были допущены два кандидата: действующий глава района Игорь Петров и руководитель МУП «Дирекция городских рынков» Александр Филиппов, сообщает администрация района ВКонтакте.

По итогам тайного голосования Игорь Петров набрал 8 голосов; Александр Филиппов 0 голосов. А вот против обоих кандидатов проголосовали 7 депутатов. По действующему регламенту данного количества голосов недостаточно. Как следствие - глава Устюженского округа не избран.

Администрация района сообщает, что вскоре будут запущены повторные конкурсные процедуры.

Напомним, что сейчас муниципалитеты превращаются в округа, где власть будет не разделена, а сосредоточена в руках одного человека. Раньше она принадлежала и исполнительной, и представительной ветви власти. Напомним, цель разделения властей – создать систему «сдержек и противовесов», которая минимизирует ошибки в управлении государством, а также не допустит возвышения одной из властей над другими, предотвратив утверждения авторитаризма и диктатуры.

Однако районы превращаются в округа без разделения властей. Выборы прошли в Сокольском районе - там руководителем стал действующий глава Юрий Васин.

В Нюксенском районе на пост главы округа кроме действующего руководителя претендовали два человека, но затем отозвали свои заявления и конкурс не состоялся.

В Харовске перед выборами внезапно подала в отставку глава района Ольга Миролюбова, в принципе, при которой район и превратился в округ. Затем там состоялись "скороспелые" выборы, на сессию даже забыли пригласить представителей федеральных структур. Так что в прокуратуру Харовского района подана жалоба на проверку законности проведения конкурса и нарушения прав других желающих участвовать в конкурсе. Главная претензия - процедура состоялась неоткрыто, непрозрачно, кулуарно. Итог такого процесса - руководителя округа депутаты выбрали единогласно. Им стал глава администрации Олег Тихомиров. Скорострельность харовчан тянет на рекорд: в один день прошли и конкурс кандидатов, и выборы в муниципальном собрании, и торжественное вступление в должность главы округа.

Напомним, выбирают главу округа местные депутаты. Но, вероятно, кандидатура согласовывается с областным руководством.

Так, по неофициальным данным, Устюженский район мог бы возглавить экс-руководитель Николай Платонов. Но в списке кандидатов его не оказалось. По его словам, в конкурсе 23 ноября участие приняли три кандидата - "два от действующей администрации - Петров И.А. и техническая подстава- Филиппов А.(чтобы конкурс состоялся), а так же "чужак из табакерки"- Платонов Н.,т.е. я..." Его не "пропустила" комиссия из шести человек, в которую входило трое представителей от областного правительства и трое депутатов Земского собрания района. Напомним, конфликт с областной властью Николая Платонова произошел еще при прежнем губернаторе.

В Великом Устюге главой округа избран Александр Кузьмин. Однако депутатом ЗСО от ЛДПР направлено обращение в прокуратуру Вологодской области для отмены решения Великоустюгской Думы. Депутат считает, что выборы пошли не вполне демократично.