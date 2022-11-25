В Вологодской области на месте отсутствующих мостов возведут ледовые переправы

В Вологодской области зимой будут действовать ледяные переправы. Официально их будет 23. Такие данные были представлены накануне Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона. Ледяные переправы решают проблему коммуникации там, где нет капитальных мостов. Под особым контролем переправа в Великом Устюге. Пока для транспортного сообщения через Северную Двину между городом и поселком Кузино курсирует судно ледокольного типа. Оно будет работать до тех пор, пока не установится ледовая переправа.

На Вологодчине 16 из 23 переправ будут ледовыми. Их наведут, ориентировочно, во второй декаде декабря. Главное, чтобы толщина льда не менее 10 сантиметров, а температура держалась не менее минус 10 градусов.

Напомним, с середины ноября на территории региона отмечается начало метеорологической зимы. На большинстве рек уровень воды установился выше среднемноголетних значений. К концу ноября ожидается установление ледостава на большинстве водоемов.