В Вологодской области пересчитали бурых медведей

В Вологодской области пересчитали медведей. В лесах их водится более 10 000 особей. Как сообщили в облохотдепартаменте, численность самого крупного обитателя леса определена на основе полевого этапа учетных работ. Над этим охотоведы работали с августа. В частности, специалисты изучали следы животного на подходах к овсам и лесным дорогам. Сейчас итоги подведены: численность бурого медведя в 2022 году составляет 10 162 особи. Она несколько выросла за год: в 2021 году было 10 073 особи. Традиционно «медвежьими» краями являются Вытегорский район — 1104 особи, Великоустюгский район — 749 особей, Тотемский район — 656 особей и Бабушкинский район — 650 особей.

Меньше всего медведей в Шекснинском районе — 122 особи, Чагодощенском районе — 111, а также в Вологодском районе — 75 особей.

«Лимит разрешений на добычу зверя не должен превышать 30% от его общей численности. В текущем сезоне охоты, который стартовал в августе, он составил 1442 особи, — рассказал заместитель губернатора области Михаил Глазков. — На сегодняшний день процент освоения лимита на основании полученных от охотников отчетов составляет около 30%».