Ночью в череповецкой "Ленте" загорелся холодильник

В Череповце ночью горела "Лента". Как сообщили в МЧС, 25 ноября в 00 часов 42 минуты поступило сообщение о возгорании на проспекте Шекснинский. На место выехали 6 единиц техники, 19 человек личного состава. Из помещений выедены люди - около 50 человек.

Как оказалось, произошло возгорание щита управления № 15 низкотемпературной холодильной установки «МТН», 2013 года выпуска. Общая площадь пожара – 0,5 кв. м. Повреждены изоляция электропроводов, пластиковый корпус щита, прибор управления, кабель канал, закопчена внешняя отделка камеры. Предварительная причина ЧП: аварийный режим работы электропроводки.