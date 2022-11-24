Жители Вологды выбирают место для стелы "Город трудовой доблести"

В Вологде с 24 ноября до 8 декабря пройдет голосование за место размещения стелы "Город трудовой доблести" с изображением герба города и текстом Указа Президента РФ. Напомним, новое звание областная столица получила 15 ноября.

Оставить свой голос можно на официальном сайте Администрации города, необходима авторизация через портал Госуслуг.

«В истории нашей страны и Вологды есть страницы, которые объединяют всех жителей без исключения. Одна из них - это Великая Отечественная война. Сложно найти семью, которую бы не коснулись те трагические годы, поэтому я благодарен Президенту нашей страны и Губернатору Вологодской области за то, что именно нашему городу присвоено такое высокое звание «Город трудовой доблести». Когда мужчины ушли на фронт, все сложности поддержки тыла легли на плечи детей, женщин, стариков, и наши вологжане делали все для того чтобы приблизить победу, потому что ни одну войну невозможно выиграть без крепкого тыла. Вологжане вставали за станки, работали из последних сил, принимали эвакуированных, выхаживали детей из блокадного Ленинграда.

Стела станет народным памятником, символом нашей памяти и гордости за наших земляков, на ней будет изображен герб города Вологды и Указ президента. А где ее установить, вологжанам предстоит решить вместе, выбрав из пяти предложенных вариантов», – сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

На выбор предложены 5 площадок: площадь Дрыгина; в центре сквера на привокзальной Площади Бабушкина; на Площади Бабушкина напротив автовокзала; на пересечении улиц Мира и Предтеченская (напротив гостиницы «Вологда»); на кольце на перекрёстке Конева-Можайского. Проект стелы разработают после выбора места расположения.