С нового года в Вологодской области увеличится компенсация родительской платы за детский сад

В Вологодской области с началом нового года увеличат компенсацию за детский сад

Средний размер платы, от которого рассчитывается компенсация для родителей, был установлен еще в 2013 году и составляет сейчас 1450 рублей в месяц.

С 1 января эту сумму значительно увеличат.

«Мы получали много обращений с просьбой пересмотреть его и довести до фактического уровня средней платы по области, — говорит депутат ЗСО Лариса Кожевина. — С 1 января 2023 года сумму планируется увеличить с 1450 до 2 298 рублей в месяц. От этой суммы будет рассчитываться компенсация: 20% за первого ребенка, 50% — за второго и 70% — за третьего и последующего».

При этом вводятся критерии нуждаемости. Получать компенсацию за детский сад в повышенном размере будут семьи со среднедушевым доход меньше 1,5 прожиточного минимума (в 2023 году это сумма составит 21 778,5 рубля на человека).

«Семья из трех человек с доходом менее 65 335 рублей или семья из четырех человек с доходом менее 87 114 рублей в месяц будет иметь право на повышенную компенсацию. Для семей, у которых доход выше, а дети уже ходят в сад, компенсация тоже будет сохранена до конца обучения в детском саду, но рассчитываться будет из действующего размера средней платы, то есть от 1450 рублей», — пояснила Лариса Кожевина.

Порядок определения дохода, его период и виды установит правительство области, сообщает пресс-служба Заксобрания.