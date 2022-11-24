В Череповце в садовом товариществе найдены останки неизвестного

В Череповце, в садоводческом товариществе на причале нашли человеческие кости. О ЧП сообщает СУ СК. Останки нашли на втором причале 23 ноября. «При выезде на место следователи СКР на заброшенном участке осмотрели и изъяли имевшиеся фрагменты скелета и истлевшую часть куртки», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Совместно с полицией устанавливается личность погибшего. Следователями назначены судебные экспертизы для установления пола, иных примет погибшего, времени и причины смерти.