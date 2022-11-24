В Вологде заасфальтировали Осановский проезд

Осановский проезд в Вологде отремонтирован. Ход ремонтных работ контролировали жители и общественники.

Работы были приняты, но не без оговорок. Так, по объективным причинам часть работ перенесена на будущий год. Например, пока не отремонтирован участок на пересечении с улицей Поэта Романова. Эта улица еще строится и работы на перекрестке будут завершены в следующем году в ходе строительства этой магистрали. Также нанесут разметку на отдельных участках проезда тоже в 2023 году.

Как прокомментировал заместитель Председателя Вологодской городской Думы Сергей Никулин, объект благоустраивался в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также он был включен в «Народную программу Единой России». По его словам, по просьбе жителей, дополнительно к существующему проекту были оборудованы тротуар к дому № 1 по улице Осаново и два пешеходных перехода.